Гора трупів в "сірій зоні": ЗСУ про втрати РФ біля Роботиного – відео

Росіяни вже декілька місяців активно штурмують Роботине на Запоріжжі. Так звана "сіра" ділянка фронту всипана трупами солдатів окупаційної армії Росії. За даними ЗСУ, після останніх кількох штурмів ворог втратив до 200 людей і до 30 одиниць техніки. Росіяни навіть не намагаються забрати тіла своїх вбитих солдат.

Про це йдеться у репортажі Bihus.Info.

"Ми їх (трупи - ред.) теж не чіпаємо. Це діє як психологічний фактор (…) У них багато "відмовників". Ми навіть спостерігали самі, вийшла БМП, стала і нічого не робила. Я так розумію, їх просили-просили, вони не вийшли. "Беха" розвернулась, і на зворотньому шляху її коцнули", – розповідає Євген "Кіт", командир 56-го окремого стрілецького батальйону 65-ї ОМБр.

Нагадаємо, за даними Генштабу, за добу ворог сім разів атакував позиції ЗСУ в районі Роботиного.

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