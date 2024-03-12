Гора трупов в "серой зоне": ВСУ о потерях РФ возле Роботиного – видео

Россияне уже несколько месяцев активно штурмуют Роботино на Запорожье. Так называемый "серый" участок фронта усыпан трупами солдат оккупационной армии России. По данным ВСУ, после последних нескольких штурмов враг потерял до 200 человек и до 30 единиц техники. Россияне даже не пытаются забрать тела своих убитых солдат.

Об этом говорится в репортаже Bihus.Info.

"Мы их (трупы – ред.) тоже не трогаем. Это действует как психологический фактор (…) У них много "отказников". Мы даже наблюдали сами, вышла БМП, стала и ничего не делала. Я так понимаю, их просили-просили, они не вышли. "Беха" развернулась, и на обратном пути ее коцнули", – рассказывает Евгений "Кот", командир 56-го отдельного стрелкового батальона 65-й ОМБр.

Напомним, по данным Генштаба, за сутки враг семь раз атаковал позиции ВСУ в районе Роботиного.

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