Воздушные силы сообщили о пусках управляемых бомб: где опасность

Российская тактическая авиация была активна на северо-восточном направлении.
Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб в среду, 6 марта. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Управляемые авиационные бомбы к северу Сумщины из Брянской области РФ", — говорится в сообщении.
Впоследствии военные сообщили о повторном сбросе управляемых авиационных бомб на севере Сумщины.
По состоянию на 13:33 воздушная тревога объявлена в ряде областей. ПС предупреждает об угрозе применения баллистического вооружения для Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Кировоградской областей.
Также сообщается об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения.
Как сообщалось, утром в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Ракетная опасность связана со взлетом МиГ-31К.