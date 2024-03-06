Воздушные силы сообщили о пусках управляемых бомб: где опасность

Российская тактическая авиация была активна на северо-восточном направлении.

Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб в среду, 6 марта. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Управляемые авиационные бомбы к северу Сумщины из Брянской области РФ", — говорится в сообщении.

Впоследствии военные сообщили о повторном сбросе управляемых авиационных бомб на севере Сумщины.

По состоянию на 13:33 воздушная тревога объявлена в ряде областей. ПС предупреждает об угрозе применения баллистического вооружения для Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Кировоградской областей.

Также сообщается об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения.

Карта тревог по состоянию на 13:33 среду, 6 марта.

Как сообщалось, утром в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Ракетная опасность связана со взлетом МиГ-31К.

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