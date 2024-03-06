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Повітряні сили повідомили про пуски керованих бомб: де небезпека

Повітряні сили повідомили про пуски керованих бомб: де небезпека

Повітряна тривога.

Російська тактична авіація була активна на північно-східному напрямку.

Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб у середу, 6 березня. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Керовані авіаційні бомби на північ Сумщини з Брянської області РФ", - йдеться у повідомленні. 

Згодом військові повідомили про повторне скидання керованих авіаційних бомб на північ Сумщини.

Станом на 13:33 повітряну тривогу оголошено у низці областей. ПС попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння для Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Кіровоградської областей. 

Також повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження. 

Мапа тривог станом на 13:33 середи, 6 березня. / ©
Мапа тривог станом на 13:33 середи, 6 березня.

Як повідомлялося, зранку в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Ракетна небезпека пов'язана зі зльотом МіГ-31К.

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