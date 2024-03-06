Дрони маневрували в житлових кварталах: росіяни атакували БпЛА Одесу

Вночі 6 березня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Shahed-131/136 Одеську область. Сили ППО знищили 18 дронів, але є падіння уламків.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Російські терористи вкотре підступно спрямовували ударні безпілотники по населених пунктах, промислових об'єктах прибережної зони. Маневри дронів в житлових кварталах ускладнювали роботу силам ППО", - наголосив очільник ОВА.

Внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено рекреаційний об'єкт, газогін та житлові будинки у приватному секторі.

Кіпер зауважив, що загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.





