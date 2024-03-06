Дроны маневрировали в жилых кварталах: россияне атаковали БпЛА Одессу

Ночью 6 марта российская оккупационная армия атаковала беспилотниками Shahed-131/136 в Одессу и область. Силы ПВО уничтожили 18 дронов, но есть падение обломков.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Российские террористы в очередной раз коварно направляли ударные беспилотники по населенным пунктам, промышленным объектам прибрежной зоны. Маневры дронов в жилых кварталах усложняли работу силам ПВО", — подчеркнул глава ОВА.

В результате падения обломков сбитых дронов в Одесском районе поврежден рекреационный объект, газопровод и жилые дома в частном секторе.

Кипер отметил, что погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним, после полуночи воздушная тревога охватила почти всю страну. ПС информировали об угрозе БПЛА. Ночью российская армия ударила по Украине 42 дрона и пять ракет С-300. Силы ПВО уничтожили 38 дронов.

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