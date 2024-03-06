У ГУР уточнили втрати росіян внаслідок знищення "Сергея Котова"

Під час знищення російського патрульного корабля "Сергея Котова" поранено щонайменше 27 окупантів, ще 7 - загинули.

Про це інформують у ГУР.

"За уточненою інформацією, щонайменше 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки російського крабля "Сергей Котов" зазнали поранень різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні

Втрати серед особового складу ворожого судна, за попередніми даними ― 7 моряків.

"Інформація уточнюється", - додали у ГУР.

Нагадаємо, в ніч проти 5 березня окупантів у Криму атакували дрони. Під час атаки в районі Керчі був уражений ворожий патрульний катер "Сергей Котов". Джерела в ГУР повідомили, що судно повністю знищене, а доля екіпажу ще уточнюється.

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