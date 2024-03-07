БПЛА атаковал металлургический комбинат "Северсталь" в России

Беспилотник атаковал металлургический комбинат "Северсталь" в городе Череповец Вологодской области РФ. В городе был слышен взрыв.

Об этом сообщили в пресс-службе комбината и местные власти.

Местные телеграм-каналы проинформировали, что рано утром 7 марта на заводе раздался взрыв, который слышали многие местные жители.

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В пресс-службе "Северстали" поначалу информировали, что на комбинате произошел "технологический инцидент в доменном производстве". Пострадавших нет. Один из агрегатов был выведен на запланированный ранее ремонт. Причины инцидента выясняются.

Впоследствии губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что инцидент на заводе "Северсталь" в Череповце произошел из-за попадания беспилотника. После атаки предприятие работает в штатном режиме.

Заметим, это уже третья атака БПЛА на крупный металлургический завод в России. Ранее были атакованы металлургические заводы в Липецкой и Курской областях.

Напомним, в ночь на 7 марта россияне заявляли об уничтожении двух БПЛА якобы над Тульской областью. В то же время в Курской и Белгородской областях была объявлена ракетная опасность.

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