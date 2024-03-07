Цены на картофель бьют рекорды: стоит ли ожидать удешевления

Операторы рынка не исключили, что цены на картофель будут расти и дальше, поскольку предложение этого овоща продолжает сокращаться.

В Украине наблюдается рост цен на картофель. Одной из причин удорожания стал дефицит качественной продукции.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Аналитики объяснили, что оптовые компании и розничные сети все чаще сталкиваются с проблемой закупки необходимых объемов качественного картофеля.

Эксперты добавили, что такая ситуация позволяет фермерам уверенно повышать цены на картофель высокого качества.

В частности, 5 марта украинские производители отгружали картофель по 16-23 грн/кг, что в среднем на 14% дороже, чем неделей ранее.

Игроки рынка подчеркнули, что в настоящее время запасы картофеля высокого качества в украинских хозяйствах уже достаточно ограниченны, в то время как спрос на эту продукцию продолжает расти. Это и есть основная причина роста цен.

Следует отметить, что в настоящее время картофель в среднем стоит в 2,8 раза дороже, чем в начале марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что, хотя инфляция в Украине замедляется, за год подорожали почти все продукты, услуги и товары.

В Министерстве агрополитики считают, что в 2024 году цены на основные продукты в Украине останутся стабильными, но только украинского производства.

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