Где наступали оккупанты: в Генштабе сообщили новости с фронта

За прошедшие сутки на фронте произошло 86 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг совершил две атаки в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 13 атак противника.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 23 атаки врага.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области, где враг, 27 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении нашими воинами отражены 2 атаки противника в районах Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции.

Потери врага

Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки, противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 станции радиоэлектронной борьбы и 1 составу горюче-смазочных материалов противника.

Напомним, Россия атаковали мирные города Украины. Больше об этом читайте в новости.

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