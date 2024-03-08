Россияне ударили ракетой по Сумам: что известно

Травмирован один человек.
Накануне российская армия нанесла ракетный удар по городу Сумы. Во время воздушной тревоги раздался один взрыв.
Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.
Отмечается, что в результате ракетного удара ранено одно гражданское лицо.
Кроме того, в областном центре повреждены помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи и водоканала.
Напомним, накануне днем во время воздушной тревоги в Сумах раздался взрыв. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического оружия.