РФ атаковала беспилотниками юг страны: какие последствия

Большинство дронов-камикадзе были сбиты над морем.

В ночь на 28 февраля российская армия атаковала южные регионы беспилотников типа "Shahed-131/136". На энергообъекте в Одессе из-за падения обломков БпЛА возник пожар.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

"Десять ударных беспилотников враг направил из акватории Черного моря на Николаевщину и Одесщину. В течение 1,5 часов подразделения ПВО в интенсивном режиме отражали эту атаку", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство дронов-камикадзе были сбиты над морем: одна — в Николаевской области, девять — в Одесской области.

Отмечается, что во время маневров дронов над промышленной зоной Одессы обломки сбитого дрона повредили трансформатор одного из объектов критической инфраструктуры. Произошло замыкание и возгорание. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Потерпевших нет.

Как сообщалось, на энергообъекте в Одессе из-за падения обломков БпЛА возник пожар. Военные заявили, что пожар был оперативно потушен, пострадавших нет.

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