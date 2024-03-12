ГУР – про операцію "Свобода Росії" та РДК: "Вони у себе вдома"

Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон на території РФ діють як самостійні підрозділи.

Бойові дії в Росії 12 березня – це, ймовірно, спільна спецоперація російських добровольчих батальйонів. Це самостійні підрозділи, які складаються з росіян.

Про це представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов сказав у коментарі "24 каналу".

Юсов прокоментував нічний захід російських добровольців до Курської та Бєлгородської областей.

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"Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон на території Росії діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян Росії. Вони, зрештою, знаходяться у себе вдома. Ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території так званої Росії", – висловився представник ГУР.

Прорив кордону РФ – що відомо

Нагадаємо, в ніч проти 12 березня російські добровольці прорвали кордон РФ у Бєлгородській та Курській областях. Вони проїхали на танках та іншій техніці, було чутно автоматні черги. Йдеться про легіон "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон".

Згодом на кордоні легіон записав звернення до своїх співгромадян, заявивши, що бійці йдуть, "аби звільнити вас від диктатури, терористичної організації, яка захопила владу". Добровольці також заявили, що вони йдуть "на вибори" в РФ.

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