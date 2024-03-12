Перший населений пункт РФ перейшов під контроль російських добровольців

Прорив кордону у РФ відбувся під ранок 12 березня, а у Кремлі досі не відреагували на події.

У вівторок, 12 березня, після боїв селище Тьоткіно Курської області РФ повністю під "контролем російських визвольних сил".

Про це повідомляє легіон "Свобода Росії".

"Смт. Тьоткіно, Курської області, повністю під контролем російських визвольних сил. Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції та кидає важку техніку", - йдеться у повідомленні, опублікованому о 13:23.

Варто зазначити, що прорив кордону у прикордонних областях РФ відбувся під ранок 12 березня. Російська влада досі не відреагувала на це і ніяк не коментує. Тим часом у соціальних мережах місцеві жителі повідомляють про важку техніку, автоматні черги та бої у прикордонних населених пунктах.

У Російському добровольчому корпусі (РДК) також додали, що кремлівська армія залишила Тьоткіне.

"Солдати путінської армії біжать, киваючи п'ятами. За їхніми спинами залишаються населені пункти, техніка і насамперед – громадяни РФ, покинуті та непотрібні", – зазначили в РДК.

Як путінська армія втікала від російських добровольців у РФ та втратила селище

Де розташоване російське Тьоткіно на мапі

Тьоткіно - це селище міського типу, розташоване у Глушковському районі Курської області Росії. За даними 2020 року, населення становило 3 337 осіб. По околиці селища проходить державний кордон Росії із Україною (Сумська область).

Селище Тьоткіно Курської області РФ на мапі. ФОТО: Google maps

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав усю актуальну інформацію, що відомо про прорив кордону РФ російськими добровольчими формуваннями.

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