Первый населенный пункт РФ перешел под контроль российских добровольцев

Прорыв границы в РФ произошел к утру 12 марта, а в Кремле до сих пор не отреагировали на события.

Во вторник, 12 марта, после боев поселок Теткино Курской области РФ полностью под "контролем российских освободительных сил".

Об этом сообщает легион "Свобода России".

"Смт. Теткино, Курской области, полностью под контролем российских освободительных сил. Путинская армия стремительно покидает поселок, оставляет позади позиции и бросает тяжелую технику", — говорится в сообщении, опубликованном в 13:23.

Следует отметить, что прорыв границы в приграничных областях РФ произошел под утро 12 марта. Российские власти до сих пор не отреагировали на это и никак не комментируют. Между тем в социальных сетях местные жители сообщают о тяжелой технике, автоматных очередях и боях в приграничных населенных пунктах.

В Российском добровольческом корпусе (РДК) также добавили, что кремлевская армия покинула Теткино.

"Солдаты путинской армии бегут, кивая пятками. За их спинами остаются населенные пункты, техника и прежде всего – граждане РФ, заброшенные и ненужные", – отметили в РДК.

Как путинская армия бежала от российских добровольцев в РФ и потеряла поселок

Где расположено русское Теткино на карте

Теткино – это поселок городского типа, расположенный в Глушковском районе Курской области России. По данным 2020 года, население составило 3337 человек. По окраине поселка проходит государственная граница России с Украиной (Сумская область).

Поселок Теткино Курской области РФ на карте. ФОТО: Google maps

Напомним, ТСН.ua собрал всю актуальную информацию, что известно о прорыве границы РФ российскими добровольческими формированиями.

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