"Слитая" информация о Taurus для Украины: Писториус прокомментировал "утечку"

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не будет увольнять "своих лучших офицеров" из-за утечки записи разговора о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus.

Об этом министр сказал после встречи с ведущими офицерами Бундесвера, сообщает dpa.

"Я не хочу… попасть на крючок Путина и уволить моих лучших офицеров, независимо от того, совершили ли они ошибку или нет", — высказался глава Минобороны Германии.

Он подчеркивает, что это было бы то, чего ожидает российский президент-диктатор.

По словам Писториуса, руководитель ВВС Инго Герхартц был одним из четырех офицеров, присоединившихся к разговору, который проходил через незащищенную линию связи. Впрочем, отмечает глава Минобороны ФРГ, обсуждение каких-либо последствий слива преждевременно, потому что продолжается дальнейшее расследование.

К слову, министр обороны отмечает, что "утечка" разговора офицеров ВВС — часть информационной войны Путина и гибридная атака с целью дезинформации.

Напомним, на прошлой неделе пропагандистские росСМИ обнародовали разговор немецких офицеров о Taurus. Германия признала разговор настоящим и называет утечку информационной войной Москвы.

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал этот "слив". По его словам, доверие союзников к его стране пострадало из-за утечки записи разговора высокопоставленных офицеров относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.

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