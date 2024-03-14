У Хмельницькій області чоловік переїхав трактором на смерть 83-річну тещу

У Хмельницькій області сталася смертельна ДТП. Місцевий житель наїхав трактором на 83-річну тещу – від отриманих травм вона померла на місці.

Про це повідомили у поліції регіону.

60-річний місцевий житель під час запуску двигуна саморобного трактора наїхав на 83-річну тещу. Потерпіла отримала тілесні ушкодження, від яких за деякий час померла.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Тепер чоловікові загрожує від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Раніше стало відомо, що на Харківщині під час сварки чоловік застрелив з рушниці власну жінку.

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