На Харківщині чоловік застрелив з рушниці дружину

У Харківській області поліція затримала чоловіка за скоєння вбивства. Він здійснив постріл з рушниці в грудну клітину дружини під час сварки.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Як з’ясували слідчі, чоловік разом з дружиною перебували в гостях у своєї знайомої. Під час застілля між подружжям виникла сварка. Після чого чоловік пішов до свого гаража за рушницею. Повернувшись, він здійснив постріл у грудну клітину дружині. 52-річна жінка отримала не сумісні з життям травми.

Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Згодом чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Рівненській області чоловік перерізав горло своїй 38-річній знайомій. Аби уникнути покарання за вбивство, обвинувачений переконував рідних і правоохоронців, що знайшов потерпілу уже мертвою.

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