GGBET закупили РЕБ-прилади для 93 бригади ЗСУ

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Ліцензійний букмекер GGBET закупив сучасне військове обладнання для 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр. 14 березня компанія повідомила про передачу двох станції радіоелектронної боротьби на суму понад 1 млн грн.
Зокрема, компанія передала тактичний комплекс засобів радіоперешкод баражуючим боєприпасам “Захист АЛ”, який здатний нейтралізувати дію дронів-камікадзе “Ланцет”. А також — станцію РЕБ “Захист АФ”, яка допомагає ефективно боротися з ворожими FPV-дронами на великій відстані.
"Сьогодні РЕБ-станції є одними з тих надважливих елементів, які фактично рятують життя українських захисників. Передані прилади допоможуть створити ефективну протидію ворожим дронам й забезпечити чисте небо для підрозділів ЗСУ. Особливо важливо, що ці станції вироблені в Україні, що дозволяє нам не залежати від допомоги партнерів й розвивати власний промисловий воєнний потенціал”, — підкреслив Дмитро Вошкарін, СЕО GGBET.
93 окрема механізована бригада є ефективною частиною в складі ЗСУ. Повномасштабне вторгнення бригада зустріла на Сумщині, де знищила велику кількість ворогів. Далі підрозділ брав активну участь в оборонній операції на Бахмутському напрямку, де перебуває й досі.
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