Професійний ремонт турбін в Києві та Україні

Турбіна — це спеціальний пристрій, який забезпечує примусове нагнітання повітря у робочу камеру двигуна, використовуючи енергію відпрацьованих газів. Завдяки турбокомпресору збільшується потужність мотора, що дає змогу поліпшити динамічні характеристики автомобіля. Повітряно-паливна суміш, яка подається під тиском, спалюється у камері згоряння майже на 100%, що суттєво зменшує викид шкідливих хімічних сполук. Ще одна перевага турбіни — економія палива.

Турбокомпресор працює у складних умовах (висока температура та шкідливі випари), тому через деякий час активної експлуатації починає виходити з ладу. Серед причин несправностей — механічні пошкодження, потрапляння сторонніх предметів усередину, а також природне зношування рухомих елементів конструкції. Це негативно впливає на загальний технічний стан машини і може призвести до різних небажаних наслідків, зокрема й поломки двигуна.

Фахівці компанії «ТУРБО ДИЗЕЛЬ СЕРВІС» пропонують професійний ремонт турбін у Києві будь-якої складності для всіх авто незалежно від марки, моделі та року виготовлення.

Як зрозуміти, що турбіна вийшла з ладу?

Існує кілька ознак, які вказують на проблеми з турбіною:

З-під капоту чутно різні нетипові звуки (свист, сторонні шуми), яких раніше не було.

Двигун втрачає тягу, машина не може швидко розігнатись.

Зростає споживання палива та мастила, хоча умови експлуатації та навантаження на авто не змінились.

Вихлопні гази змінили колір на чорний або сизий, а сам дим став густішим.

Двигун часто перегрівається та раптово глохне.

Якщо стали помітні будь-які з перелічених ознак, звертайтесь до спеціалістів на діагностику турбокомпресора. Ігнорування проблеми може призвести до того, що замість недорогого ремонту турбіни доведеться витрачати купу грошей на відновлення роботи двигуна.

Пошкоджену турбіну замінюють на нову тільки тоді, коли її ремонт економічно недоцільний (дешевше встановити новий пристрій, ніж ремонтувати старий). У решті випадків фахівці компанії «ТУРБО ДИЗЕЛЬ СЕРВІС» зроблять усе, щоб швидко та якісно відновити працездатність турбокомпресора.

П’ять причин звернутись до нас

Наші переваги:

Ремонт турбін будь-якого рівня складності незалежно від типу несправності.

Кваліфіковані фахівці із сумарним досвідом роботи у цій галузі понад 100 років.

Чесні ціни без накруток посередників і гарантія на всі види робіт.

Швидке виконання робіт (у більшості випадків клієнт може забрати відремонтовану машину в день звернення або наступного дня).

Тільки оригінальні комплектуючі або сертифіковані ОЕМ-аналоги.

Сервісний центр розташований у Києві, але ми приймаємо замовлення з усієї України. Автовласники з інших регіонів можуть надіслати нам пошкоджений турбокомпресор поштою і вже через два-три дні забрати відремонтований пристрій у поштовому відділенні свого міста.

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