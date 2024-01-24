Як рівень освіченості впливає на тривалість життя – дослідження вчених

Вчені виявили, що освіта подовжує тривалість життя незалежно від віку, статі, розташування, соціального та демографічного походження.

Про це пише Medical Xpress з посиланням на журнал The Lancet Public Health.

Дослідники знали, що ті, хто досяг вищого рівня освіти, живуть довше, ніж інші, але досі вони не знали, якою мірою.

Вони виявили, що ризик смерті знижується на 2% із кожним додатковим роком навчання. Це означає, що у тих, хто закінчив шість класів початкової школи, ризик смерті був нижчим у середньому на 13%. Після закінчення середньої школи ризик смерті знизився майже на 25%, а 18-річна освіта знизила ризик на 34%.

Дослідники також порівняли вплив освіти з іншими факторами ризику, такими як здорове харчування, куріння та вживання занадто великої кількості алкоголю, та виявили, що наслідки для здоров'я аналогічні. Наприклад, користь 18-річної освіти можна порівняти з користю від вживання ідеальної кількості овочів, а не з відмовою від овочів взагалі. Зовсім не ходити до школи так само шкідливо, як випивати п'ять і більше алкогольних напоїв на день або викурювати десять сигарет на день протягом 10 років.

"Освіта важлива сама по собі, не лише через її користь для здоров'я, але тепер можливість кількісно оцінити величину цієї вигоди є значним досягненням", - сказав доктор Терьє Ейкемо, співавтор і голова Центру глобальних досліджень нерівності щодо здоров'я (CHAIN) у Норвезькому університеті науки та технологій (NTNU).

Хоча користь від освіти найбільша для молодих людей, люди старше 50 і навіть 70 років, як і раніше, отримують користь від впливу освіти.

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Дослідники не виявили суттєвої різниці в ефектах освіти між країнами, що досягли різних стадій розвитку. Це означає, що триваліша освіта однаково ефективна в багатих країнах, як і в бідних країнах.

"Нам необхідно збільшити соціальні інвестиції, щоб забезпечити доступ до кращої і більшої освіти в усьому світі, щоб зупинити нерівність, що зберігається, яка забирає життя", - сказала Мірза Баладж, співавторка і наукова співробітниця кафедри соціології та політології NTNU. "Найвищий рівень освіти веде до кращої зайнятості та вищих доходів, кращого доступу до медичного обслуговування та допомагає нам дбати про своє власне здоров'я. Високоосвічені люди також схильні розвивати ширший набір соціальних та психологічних ресурсів, які сприяють їхньому здоров'ю та тривалості життя".

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"Усунення розриву в освіті означає скорочення розриву в смертності, і нам необхідно розірвати порочне коло бідності і запобіжних смертей за допомогою міжнародних зобов'язань", - сказала співавторка Клер Генсон. "Щоб знизити нерівність у смертності, важливо інвестувати в галузі, які розширюють можливості людей здобути освіту. Це може вплинути на здоров'я населення в усіх країнах".

У дослідженні було зібрано дані з 59 країн і включено понад 10 000 даних, зібраних із понад 600 опублікованих статей. Більшість досліджень, включених до цього дослідження, були проведені в країнах з високим рівнем доходу, що наголошує на необхідності додаткових досліджень у країнах з низьким та середнім рівнем доходу, особливо в країнах на південь від Сахари та Північної Африки, де даних недостатньо.

"Наша увага зараз має бути зосереджена на регіонах світу, де, як ми знаємо, доступ до шкільної освіти низький, і де також мало досліджень щодо освіти як визначального фактора здоров'я", — сказала докторка Еммануела Гакіду, співавторка і професорка IHME.

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