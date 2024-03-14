Естонська прем'єрка не виключає відправлення солдатів до України

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас відмовилася гарантувати, що Сили оборони її країни не будуть направлені до України. Мовляв, ухвалення цього рішення не в її компетенції.

Таку заяву вона зробила під час виступу у парламенті, повідомляє видання ERR.

Під час години уряду депутати парламенту Рійгікогу обговорювали заяву президента Франції Еммануеля Макрона з приводу відправлення солдатів країн ЄС на територію України. Згодом Каллас запитали, чи має Естонія плани допомогти Києву та відправити своїх військових.

"Для відправлення солдатів куди-небудь за межі Естонії, потрібен мандат Рійгікогу, тож ви зможете вирішити це питання самі. Точно так само, як ми відправляли солдатів у різні місії, для цього потрібен мандат Рійгікогу. Я не можу це вирішити сама. Це питання не пройде повз вас", - наголосила естонська прем'єрка.

Втім, консерватори вимагали від Каллас гарантій, що естонські Сили оборони не втручатимуться у військові дії в Україні. Втім, вона відмовилася гарантувати це.

"Я не даю таких обіцянок, тому що обставини можуть змінитися. За вашою інтерпретацією, здається, що втручанням може бути що завгодно. Наша військова допомога Україні теж може бути розцінена Росією як втручання, тому що ми дуже хочемо, щоб Україна перемогла, ми дуже хочемо, щоб Росія програла і повернулася до своїх кордонів", наголосила Кая Каллас.

Нагадаємо, Литва підтримала відправлення військ до України. Лідер Литви Ґітанас Науседа закликав Захід припинити "малювати червоні лінії".

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