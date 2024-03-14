Чи повернуться українські біженці з Польщі — дослідження

Кількість тих, хто однозначно планував залишитися у Польщі, зменшилася на 17% порівняно з минулим роком.

Майже половина українців, які перебувають у Польщі (43%), стверджують, що їм важко визначитися з планами щодо повернення в Україну. Ще 19% планують назавжди залишитися у Польщі, 15% не приїдуть у найближчі 5 років, 13% повернуться протягом пів року і 10% — протягом року.

Такі дані опублікували в аналітичному центрі міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Опитування проводилося методом електронного анкетування від грудня 2023 до березня 2024 року. У ньому взяли участь 1150 українців у Польщі.

У квітні минулого року проводилося аналогічне дослідження. На той час 36% українців планували лишитися у Польщі, 7% мали на меті переїхати із Польщі в іншу країну, 55% планували повернутися до України. 82% українців, які планували повертатися, відповіли, що приїдуть в Україну після перемоги.

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“Наше дослідження показує, що кількість тих, хто однозначно планував залишитися у Польщі зменшилася на 17% порівняно з минулим роком. Це гігантська цифра з огляду на кількість українців, що живуть у Польщі” — зауважив Євген Кіріченко, засновник міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Однак, за його словами, українському уряду треба більше працювати з мотивацією українців для повернення на батьківщину, особливо з людьми, які досі вагаються у своєму рішенні.

Серед опитаних українців були ті, які різний час перебувають у Польщі: 36% менш, ніж рік, 25% – 2 роки. 15% - від 1 до 2 років, 10% - близько 3-х років, і по 7% - 4 і 5 років.

Аналітики звертають увагу, що 25% українців, які приїхали до Польщі близько 2 років тому, ймовірно є біженцями, які виїхали на початку повномасштабної війни. Решта — це люди, які приїжджають до Польщі працювати.

За результатами опитування, ключовими мотивами, які підштовхнув приїхати до Польщі були: рівень заробітних плат (30%), небезпека в Україні (27%), порада друзів (10%) та бажання возз'єднатися із сім'єю (9%). Ще 24% опитаних відмовилися відповідати на це запитання.

Нагадаємо, за результатами нового дослідження, які опублікував Центр економічної стратегії (ЦЕС), за два роки повномасштабного вторгнення на 20 відсотків зросла кількість українців, які втекли від війни за кордон і не хочуть повертатися до України.

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