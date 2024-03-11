Из каких стран ЕС выезжают украинские беженцы – данные Евростата

В европейских странах снижается количество беженцев из Украины, которые пользуются временной защитой.

Количество украинских беженцев, находящихся в странах Евросоюза, составляет 4,3 млн человек. Однако за январь 2024 года количество людей из Украины с временной защитой в ЕС снизилось на 9100 человек.

Об этом сообщает статистическая организация Европейской Комиссии (Евростат).

Так, больше всего украинских беженцев по состоянию на 31 января 2024 принимали:

Германия (1270150 человек, 29,5% от общего количества в ЕС);

Польша (951560; 22,1%);

Чехия (381190; 8,9%).

В январе стало меньше украинцев с временной защитой в таких странах ЕС как:

Италия (-18125 человек; -11,2%);

Польша (-3235; -0,3%);

Эстония (-225; -0,6%);

Франция (-205; – 0,3%);

Люксембург (-10; -0,2%).

Среди людей с временной защитой в ЕС более 98% составляют граждане Украины. Взрослые женщины составляют 46,1%, дети – 33,2%, а взрослые – 20,7%.

Напомним, одна из стран ЕС обяжет украинских беженцев платить по 350 евро.

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