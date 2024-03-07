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Одна из стран ЕС обяжет украинских беженцев платить по 350 евро

Одна из стран ЕС обяжет украинских беженцев платить по 350 евро

Украинские беженцы / Фото: ТСН.ua

В сумму 350 евро будут входить 105 евро за коммунальные услуги и 242 евро для людей, получающих питание в приюте.

Украинские беженцы, работающие в Нидерландах, могут в скором времени платить почти 350 евро из личных зарплат.

С таким предложением выступил государственный секретарь по приюту Эрик ван дер Бург, информирует нидерландское NOS.  

В эту сумму входит:

  • 105 евро за воду, газ и электричество
  • 242 евро для людей, получающих не "деньги на еду", а питание в приюте.

По его словам, это "простая и понятная модель" платы за услуги.

"Госсекретарь также ранее заявлял, что украинцы должны иметь возможность получить сокращение, если у них есть работа. На прошлой неделе палата обсуждала это и также выступила со своими предложениями. Ван дер Бург тогда сказал, что ему не нужны эти предложения и что он сам будет разрабатывать планы. Основанием этих предложений является то, что в целом считается целесообразным, чтобы работающие украинские беженцы не получали слишком много финансовой поддержки", — пишет издание.

В то же время, на беженцев не будет распространяться действие Закона о медицинском страховании, обязывающее жителей застраховать свою жизнь.

Позже идею введения оплаты для проживающих в приютах беженцев поддержали депутаты парламента. Они объяснили, что это должно привлечь украинцев искать отдельное жилье, что в свою очередь позволит освободить места в приютах для других беженцев.

Напомним, ранее мы сообщали, сколько украинок, согласно последнему соцопросу, планируют навсегда остаться в Польше.

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