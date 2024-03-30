Переводимо годинник на літній час: коли і куди крутити стрілки (відео)

Тож, коли Україна перейде на літній час, в яку сторону крутити стрілки годинника та як убезпечити себе від негативних наслідків – в ексклюзиві TSN.UA.

Всі ми знаємо про це, утім кожного разу ніби вперше! Україна переходить на літній час! Спойлер – не плануйте нічого важливого на ранок неділі, щоб не дай бог не проспати! Тож, коли Україна перейде на літній час, в яку сторону крутити стрілки та як убезпечити себе від негативних наслідків переведення годинника – в ексклюзиві журналіста Артема Зябкіна для TSN.UA.



А ви знали, коли в Україні вперше почали двічі на рік переводити стрілки на годиннику? Виявляється, відповідну постанову “Про порядок обчислення часу на території України" ще 13 травня 1996 року ухвалив тодішній Кабінет міністрів України. І навіть придумали правила і спеціальну дату.



"Запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) із переведенням щорічно годинникової стрілки останньої неділі березня о 3 годині на 1 годину вперед та останньої неділі жовтня о 4 годині на 1 годину назад", – йшлося у постанові.

Щоб спростити для вас задачу просто скажу, коли і куди крутити стрілку цього разу.

Цьогоріч Україна переходить на літній час в ніч проти 31 березня, а точніше – о 3 ночі. Перевести стрілку потрібно буде на годину вперед з 3 на 4 ранку, тож спатимемо ми цієї ночі на годину менше.

Саме через такий стрибок у часі в людей частенько погіршується самопочуття. Лікарі стверджують, що перехід на літній або зимовий час однозначно шкодить нашому здоров'ю. Зокрема, можна помітити такі симптоми: головний біль, зростання ризику інфаркту, загострення хронічних захворювань, відчуття втомленості. У такі дні значно зростає кількість ДТП, а також погіршується якість і тривалість сну.

Але як себе вберегти? Фахівці радять за кілька днів до, чи хоча б уже 31 березня лягати спати на годину раніше. Так ви створите корисну звичку.



Але виникає запитання: навіщо тоді переводити цей годинник, якщо це порушує природні біоритми і навіть знижує працездатність українців? І справді, більшість країн світу не знайомі з такої практикою чи відмовились від неї: 135 проти 70, які двічі на рік переводять стрілки на годиннику. Деілька разів це питання намагались порушити і у нашій Верховній Раді, але марно – до голосування справа так і не дійшла.



Проте є тут і інший важливий нюанс. На жаль, відмова від переведення годинників в Україні призведе до багатьох незручностей. І вся річ у великій площі нашої країни. Якщо назавжди залишити літній час, тоді взимку в Ужгороді сонце сходитиме о 9:20 ранку, а залишивши зимовий час, у Харкові влітку сонце сходитиме о 03:00 ночі, а заходитиме вже о 19:27 вечора. Погодьтесь, це було би вкрай дивно.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ⌛ ПЕРЕВОДИМО ГОДИННИК НА ЛІТНІЙ ЧАС! Коли і куди крутити стрілки?

Нагадаємо, медики дали поради, як мінімізувати негативний вплив на здоров’я від переходу на літній час.

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