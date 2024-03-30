У Міненерго розповіли, чи загрожують Україні блекаути

В Україні наразі ситуація з енергетикою контрольована, тому про блекаути не йдеться, але все буде залежати від планів кремлівського режиму.

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Про це в етері телемарафону заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

Вона зазначила, що наразі Україна здатна збалансувати систему і забезпечити її стабільну роботу.

"Але ми не знаємо планів ворога, якими будуть подальші атаки, якими будуть наслідки. На жаль, це залежить зараз не від нас, а від планів ворога", - зауважила Гринчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кривому Розі вводять графіки відключення світла.

Крім того, ми раніше інформували, що ворог вчергове атакував Одесу ударними безпілотниками, в частині міста немає світла.

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