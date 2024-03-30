Зеленський анонсував продовження кадрової “чистки”

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовлені нові укази щодо своїх радників після того, як відбулися звільнення Олексія Данілова, двох заступників керівника ОП та першого помічника президента Сергія Шефіра.

Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні в суботу, 30 березня.

Які кадрові "чистки" в ОПУ заплановано

“Ми продовжуємо перезавантаження наші державні інституції. Цього тижня відбулося кілька замін. І це ще не всі рішення, які підготовлені. Сьогодні є нові укази – щодо радників”, - повідомив президент.

Зеленський висловив вдячність кожному зі звільнених працівників за роботу і пояснив причину кадрової “чистки”.

“Ми робимо Офіс більш функціональним”, - наголосив він.

Про захист від повітряного терору Росії

Окрім того, президент Зеленський відзначив роботу мобільних вогневих груп, розрахунків ППО та Повітряних сил, які минулої ночі під час ворожої атаки збивали ворожі цілі. Також він подякував тим, хто залучений до ліквідації наслідків російських ударів та до захисту об’єктів енергетики.

“Російські терористи зараз націлені саме на такі підлі удари – на енергетичне знекровлення України. Ми дали всі необхідні сигнали партнерам, всі конкретні запити – кожному, хто володіє потрібними системами ППО, усім, у кого є необхідні ракети. Америка, Європа, інші наші партнери – кожен знає, чого потребуємо, кожен знає, наскільки це важливо саме зараз допомогти нам захиститись від цих ударів, саме в цей час”, - наголосив президент, подякувавши тим лідерам, які дотримуються домовленостей.

Нагадаємо, видання "Українська правда” з посиланням на власні джерела повідомило, що найближчим часом ще один заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга, який курує питання зовнішньої політики, може позбутися своєї посади.

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