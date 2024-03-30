Зеленський не виключив, що ЗСУ доведеться відступати, і назвав умову

Якщо росіяни прорвуть лінію фронту, то захоплять великі міста, каже президент.

Затримка Конгресом США схвалення пакета військової допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів дорого обійшлася Україні — військові не змогли спланувати майбутні операції.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post.

"Ми намагаємося знайти якийсь спосіб не відступати, ми стабілізували ситуацію завдяки розумним крокам наших військових", — сказав президент.

З його слів, якщо фронт залишиться стабільним, Україна зможе озброїти і навчити нові бригади в тилу для проведення контрнаступу пізніше 2024 року.

Український президент також акцентував на тому, що за відсутності необхідної кількості снарядів потрібно скорочувати лінію фронту.

"Якщо вам потрібно 8000 пострілів на день для захисту лінії фронту, а у вас, наприклад, тільки 2000 патронів, вам доведеться робити менше. Як? Звичайно, відступаючи. Зробити лінію фронту коротшою. Якщо фронт прорветься, росіяни зможуть увійти до великих міст", — додав він.

Він пояснив стратегію і тактику України: необхідно убезпечити свої лінії фронту і зберегти боєприпаси. І підкреслив, що Україна навчилася на війні того, що "якщо ви цього не зробите, це зробить Росія".

Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News заявив, що наступ росіян очікують приблизно в кінці травня або в червні. Водночас журналісти британського видання The Economist прогнозують, що новий великий наступ Росії, який, ймовірно, розпочнеться влітку цього року, стримати буде значно важче, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

Одним із можливих напрямків нового наступу Росії є Харківська область. Очільник ОВА Олег Синєгубов каже, що наразі на півночі Харківщини не зафіксовано значної концентрації російських військ для того, щоб можна було відкрити "другий фронт".

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