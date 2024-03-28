Ймовірний наступ РФ на Харків: влада оцінила загрозу

Наразі загрози для наступу армії Російської Федерації на Харків або відкриття нового фронту немає. Військове формування окупантів Куп'янському напрямку становить близько 100 тис. осіб.

Про це очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів в інтерв'ю "Главком".

Інформацію в Мережі про ймовірний наступ на Харків очільник ОВА називає інформаційно-психологічною спецоперацією, мета якої підняти тривогу та паніку серед населення, а також відволікти увагу від ЗСУ від пріоритетних напрямків.

"Після кожного такого інформаційного вкиду логічно, що ми відчуваємо хвилювання населення, яке понад двох років живе фактично під щоденними обстрілами – С-300, "Шахедами" та всім іншим", - наголошує Синєгубов.

Наразі на півночі Харківщини не зафіксовано значної концентрації російських військ для того, щоб можна було відкрити "другий фронт"

"Харків, і Харківська область для Кремля є пріоритетом. Маємо слідкувати за військовою обстановкою на нашому прикордонні фактично 24 на 7, щоб об’єктивно протидіяти тим загрозам, які можуть бути", - зауважив він.

Попри те, що наразі районі Куп'янська РФ сконцентрувала військове формування чисельністю близько 100 тисяч солдатів, загрози немає. За словами Синєгубова, така кількість ворожих військ зберігається на цій ділянці фронту вже понад десять місяців

"З цих 100 тисяч безпосередньо воює приблизно тисяч 40. Інші – це логістика, сили забезпечення, шпиталі... Там наші воїни стримують майже щоденний натиск, коли проводяться штурмові атаки по Куп’янському напрямку, по двох селах – це Синьківка та Табаївка. Відбуваються атаки і на Лиманському напрямку, який розташований трохи нижче", - пояснив керівник ОВА.

Наступ на Харків

Аналітики ISW вважають, що ймовірна наступальна операція армії РФ на Харків матиме серйозні проблеми як для російських сил, відповідальних за її проведення, так і для загальної кампанії Кремля в Україні. Наразі ознак підготовки такої операції окупаційним військами немає.

Депутат Харківської районної ради Богдан Ткачук заявив, що в Бєлгородській та Курській областях РФ наразі не зафіксовано ударних формувань окупантів, які були б здатні здійснити наступ на

Раніше Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині будують другу лінію оборони. Для будівництва оборонних споруд використовуються бетонні блоки, деревина, геотекстиль, труби.

Читайте також: