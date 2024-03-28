Справа Насірова: суд ухвалив важливе рішення щодо колишнього голови ДФС

Сума застави для звільнення з-під варти для обвинуваченого в корупції зменшилася майже вдесятеро від початкової.

У четвер, 28 березня, Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення продовжити тримати під вартою колишнього голову ДФС України Романа Насірова, якого звинувачують в отриманні понад 722 млн грн неправомірної вигоди.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

Суд частково задовольнив клопотання прокурора САП та сторони захисту. За рішенням суду Роман Насіров перебуватиме від вартою в слідчому ізоляторі до 26 травня 2024 року.

Водночас суд вкотре зменшив обвинуваченому розмір застави як альтернативного запобіжного заходу – з 70 млн грн до 65 млн грн.

У САП нагадали, що одразу після арешту до Романа Насірова було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 523,2 млн грн застави. Таким чином розмір застави зменшився майже вдесятеро.

Колишнього очільника ДФС України звинувачують за ч. 4 ст. 368 КК України, а його радника, який також фігурує у цій справі – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років Роман Насіров одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ юридичним особам, підконтрольним власнику агрохолдингу, у розмірі понад 3,2 млрд грн.

Нагадаємо, Насірова затримали за підозрою в корупції ще 2017 року. Через нібито проблеми зі здоров'я він деякий час лікувався у "Феофанї". На початку 2018-го Кабмін звільнив очільника ДФС із посади.

У листопаді 2019 року ВАКС почав розглядати справу проти ексочільника ДФС. Проте лише у жовтні 2022 року його заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн гривень.

Насіров стверджував, що в нього немає можливості внести заставу, оскільки її розмір "не відповідає його майновому стану". Розслідування стосовно скандальної справи завершили у лютому 2023-го року.

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