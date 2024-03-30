Дрони атакували у Дніпропетровську область: які наслідки

Вночі 30 березня сили ППО чотири безпілотники у Дніпропетровській області. Втім, сталися падіння уламків. Внаслідок цього пошкоджено елеватор.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак

За словами Лисака, на території елеватора виникла пожежа. Її вогнеборці оперативно ліквідували. Критичних руйнувань та постраждалих немає.

Зазначається, що два БпЛА знищили у Дніпровському районі та по одному – у Кам'янському і Криворізькому.

Крім того, Червоногригорівську громаду на Нікопольщині ворог обстріляв з артилерії. Люди неушкоджені. Також зранку окупанти поцілили дроном-камікадзе по Нікополю. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

Нагадаємо, вночі проти 30 березня ЗС РФ атакували Україну дронами та ракетами. Російські БпЛА були зафіксовані на території Херсонської, Дніпропетровської, Одеської та Полтавської областей.

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