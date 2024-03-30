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Уночі ЗС РФ атакували Україну дронами та ракетами: де гриміли вибухи

Уночі ЗС РФ атакували Україну дронами та ракетами: де гриміли вибухи

В Україні знову збивали “Шахеди” / Фото: ТСН.ua

ППО збила дев'ять ворожих цілей.

Вночі окупанти знову влаштували атаку по Україні. Російські дрони були зафіксовані на території Херсонської, Дніпропетровської, Одеської та Полтавської областей.

У Повітряних силах повідомили деталі.

"Уночі, 30 березня, 2024 року ворог вдарив по Донеччині чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками із мису Чауда (Крим).  Усього зафіксовано пуски 12 ударних БпЛА "Shahed-136/131", дев’ять із них було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що ЗС РФ атакують регіон безпілотниками.

Мер Одеси Геннадій Труханов закликав жителів міста перебувати в безпечних місцях.

Згодом в командуванні повідомили, що по БПЛА ведеться бойова робота, а також застерегли громадян від знімання роботи ППО.

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