Ночью ВС РФ атаковали Украину дронами и ракетами: где примели взрывы

Ночью оккупанты снова устроили атаку по Украине. Российские дроны были зафиксированы на территории Херсонской, Днепропетровской, Одесской и Полтавской областей.

В Воздушных силах сообщили детали.

"Ночью, 30 марта, 2024 года враг ударил по Донетчине четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также беспилотниками из мыса Чауда (Крым). Всего зафиксированы пуски 12 ударных БпЛА "Shahed-136/1 - пять из них были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что ВС РФ атакуют регион беспилотниками.

Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал жителей города находиться в безопасных местах.

Впоследствии в командовании сообщили, что по БПЛА ведется боевая работа, а также предостерегли граждан от снятия работы ПВО.

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