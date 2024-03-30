Российская православная церковь московского патриархата объединила несколько кремлевских идеологических нарративов, пытаясь сформировать более широкую националистическую идеологию вокруг войны в Украине и экспансионистского будущего России.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

РПЦ МП усилила кремлевскую риторику по поводу войны России в Украине и назвала ее экзистенциальной и цивилизационной "священной войной", что является значительным отклонением для российской власти, которая до сих пор старательно избегала официальной формулировки вторжения России в Украину как любую "войну".

РПЦ МП, похоже, объединяет предыдущие параллельные кремлевские нарративные усилия в относительно целостной идеологии, сосредоточенной на национальной идентичности и демографическом возрождении, обещающей россиянам период национального возрождения в обмен на социальные и гражданские обязанности.

РПЦ МП подчеркнула, что "восстановление единства российского народа" из-за войны войны в Украине является ключевым условием выживания и успешного развития России в течение XXI века.

Аналитики считают, что этот призыв к восстановлению является полномасштабным уничтожением украинской нации и затягиванием ее в Россию.

Напомним, ранее сообщалось, что так называемый "Всемирный русский народный собор" под председательством главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского Кирилла издал "приказ", в котором война в Украине называется "священной". После ее окончания "вся территория современной Украины имеет войти в зону исключительного влияния России".

Кроме того, мы ранее информировали, что экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош призвал к немедленной ликвидации в Украине УПЦ МП.

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