Иерарх рассказал на молебне, почему ангелы Господни не помогают России в войне против Украины.

Епископ РПЦ Скопинский и Шацкий Питирим во время молебня рассказывал россиянам о врагах, вовлекших страну в "СВО", и запугивал встречей с инопланетянами, которые будут уничтожать человеческий род.

Об этом иерарх заявил во время молебня о даровании России победы, сообщает Arguments.

Питирим исследовал, почему ангелы Господни не помогают России во время войны против Украины. По мнению религиозного деятеля, они сейчас усиленно тренируются "на небесных полигонах".

"Враги, которые втянули Россию в "СВО", никуда не денутся, их мы не уничтожим, у нас и сил таких нет", – сказал епископ.

Он добавил, что в дальнейшем состоится встреча с андроидами с "внедренным бесовским духом". По словам Питирима, эта встреча будет представлена как появление инопланетян, которые освободят Землю от бед. Но на самом деле, заявил клирик, они будут уничтожать род человеческий.

К слову, ранее глава РПЦ патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) заявил, что ядерное оружие спасло Россию. За это он вручил орден физику Радию Илькаеву – почетному научному руководителю федерального ядерного центра.

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