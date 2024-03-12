Ієрарх розповів на молебні, чому ангели Господні не допомагають Росії у війні проти України.

Єпископ РПЦ Скопінський і Шацький Питирим під час молебню розповідав росіянам про ворогів, які втягнули країну в "СВО", та залякував зустріччю з іншопланетянами, які знищуватимуть людський рід.

Про це ієрарх заявив під час молебню про дарування Росії перемоги, повідомляє Arguments.

Питирим дослідив, чому ангели Господні не допомагають Росії під час війни проти України. На думку релігійного діяча, вони зараз посилено тренуються "на небесних полігонах".

"Вороги, які втягнули Росію в "СВО", нікуди не подінуться, їх ми не знищимо, у нас і сил таких немає", – сказав єпископ.

Він додав, що надалі відбудеться зустріч з андроїдами із "впровадженим бісівським духом". За словами Питирима, ця зустріч буде представлена як поява іншопланетян, які звільнять Землю від бід. Але насправді, заявив клірик, вони знищуватимуть людський рід.

До слова, раніше очільник РПЦ патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) заявив, що ядерна зброя врятувала Росію. За це він вручив орден фізику Радію Ількаєву – почесному науковому керівнику федерального ядерного центру.

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