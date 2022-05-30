Марокканські губчасті млинці

Кулінарний блогер Дмитро Дорошенко поділився простим рецептом, для якого знадобляться найпростіші інгредієнти.

Багрір, або марокканські млинці, готують у деяких країнах північної Африки (серед них — Марокко, Ліван, Алжир). Вони не схожі на звичні тоненькі млинці, які в нашій традиції люблять подавати з різними начинками. Марокканські млинці більше нагадують пористий лаваш, адже під час випікання на поверхні млинця утворюються сотні дірочок. За цю особливість страву ще називають млинці 1000 та 1 дірочка.

Інгредієнти

Для млинців:

280 г манної крупи

200 г пшеничного борошна

700 мл теплої води

5 г сухих дріжджів

1 ст. л цукру

1 ч. л розпушувача

1 ч. л солі

Для соусу:

50 г меду

50 г вершкового масла

Приготування:

1. У миску наливаємо приблизно половину теплої води, висипаємо цукор і перемішуємо, щоб кристали трохи розчинилися. У підсолоджену воду додаємо сухі дріжджі, перемішуємо та залишаємо у спокої на 10 хвилин, щоб вони активізувалися.

2. В окремій мисці змішуємо всі сухі інгредієнти: борошно, манну крупу, розпушувач та сіль. Все ретельно перемішуємо.

3. У воду з дріжджами у кілька прийомів вводимо суху суміш й ретельно розмішуємо віничком, щоб не було грудочок. Сюди ж відправляємо і воду, що залишилася. Замішуємо тісто на марокканські млинці. За консистенцією воно вийде густішим, ніж на тонкі млинці.

4. Накриваємо тісто рушником та залишаємо у теплі на 30 хвилин. За цей час дріжджі заграють і маса збільшиться в обʼємі. За допомогою ополоника акуратно присаджуємо тісто і випікаємо на сухій сковороді.

5. Сковороду гарно розігріваємо. У центр наливаємо трохи тіста і чекаємо, коли на поверхні з'являться дірочки. Марокканські млинці смажать лише з одного боку на середньому вогні. Млинець готовий, якщо його поверхня стала рівномірно жовтуватою без світлих вкраплень.

6. Марокканські млинці виходять пористими, як губка, тому добре вбирають усі соуси, які ви вирішите до них приготувати. Традиційно їх подають із вершково-медовим соусом. Для цього розтоплене вершкове масло змішують із рідким медом у рівних пропорціях. Пісні марокканські млинці можна подавати замість хліба.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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