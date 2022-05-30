Марокканские губчатые блины

Кулинарный блогер Дмитрий Дорошенко поделился простым рецептом, для которого понадобятся простые ингредиенты.

Багрир, или марокканские блины, готовят в некоторых странах северной Африки (среди них — Марокко, Ливан, Алжир). Они не похожи на привычные тоненькие блины, которые в нашей традиции любят подавать с разными начинками. Марокканские блины больше напоминают пористый лаваш, ведь при выпекании на поверхности блина образуются сотни дырочек. За эту особенность блюдо еще называют "блины 1000 и 1 дырочка".

Ингредиенты

Для блинов:

280 г манной крупы

200 г пшеничной муки

700 мл теплой воды

5 г сухих дрожжей

1 ст. л сахара

1 ч. л разрыхлителя

1 ч. л соли

Для соуса:

50 г меда

50 г сливочного масла

Приготовление:

1. В миску наливаем примерно половину теплой воды, высыпаем сахар и перемешиваем, чтобы кристаллы немного растворились. В подслащенную воду добавляем сухие дрожжи, перемешиваем и оставляем в покое на 10 минут, чтобы они активизировались.

2. В отдельной миске смешиваем все сухие ингредиенты: муку, манную крупу, разрыхлитель и соль. Все тщательно перемешиваем.

3. В воду с дрожжами в несколько приемов вводим сухую смесь и тщательно размешиваем венчиком, чтобы не было комочков. Сюда же отправляем и оставшуюся воду. Замешиваем тесто на марокканские блины. По консистенции оно получится более густым, чем на тонкие блины.

4. Накрываем тесто полотенцем и оставляем в тепле на 30 минут. За это время дрожжи заиграют, и масса увеличится в объеме. С помощью половника аккуратно осаждаем тесто и выпекаем на сухой сковороде.

5. Сковороду хорошо разогреваем. В центр наливаем немного теста и ждем, когда на поверхности появятся дырочки. Марокканские блины жарят только с одной стороны на среднем огне. Блин готов, если его поверхность стала равномерно желтоватой без светлых вкраплений.

6. Марокканские блины получаются пористыми, как губка, поэтому хорошо впитывают все соусы, которые вы решите к ним приготовить. Традиционно их подают со сливочно-медовым соусом. Для этого растопленное сливочное масло смешивают с жидким медом в равных пропорциях. Песни марокканские блины можно подавать вместо хлеба.

Видеоверсия рецепта:

Приятного тебе аппетита!

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