Сезон тюльпанів у Нідерландах: де можна помилуватися красою

Найбільший у світі весняний сад, краса яскравих квіткових композицій яких вражають. У цій квітковій казці хоча б один раз має побувати кожен, хто любить квіти, а особливо тюльпани.

Нідерланди готуються до святкування весни, а це означає лише одне – тюльпани в їх повному розквіті. Квітковий парк "Кекенхоф" приймає гостей з усього світу, щоб насолодилися квітучими полями тюльпанів та інших прекрасних рослин.

У магічному Кекенхофі кожен знаходить щось для себе. Більше семи мільйонів тюльпанів, нарцисів та гіацинтів прикрашають пейзажі, що створюють неповторну атмосферу весняного дива. Відвідувачі можуть не лише милуватися красою квітів, але і дізнатися багато цікавого про історію парку, заснованого ще у 15 столітті як мисливське угіддя, а також про те, як він став найбільшим у світі весняним садом.

Парк "Кекенгоф" у Нідерландах працюватиме щодня з 21 березня по 12 травня з 08.00 до 19.30.

Ми зібрали кілька дописів з Instagram найдивовижнішого квіткового саду у світі.

Кекенхоф – це не лише квітковий сад, це культурна спадщина і символ весняної чарівності. Насолоджуйтесь барвистими пейзажами та неймовірними квітковими композиціями у найвеличнішому квітковому саду світу.

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