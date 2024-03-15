Работали на ФСБ: суд арестовал четырех участников "медийного блока" УПЦ МП

Фигуранты долгое время работали в пользу врага.
Соломенский районный суд избрал меры пресечения четырем участникам преступной организации, разжигавшим религиозную рознь. Их будут содержать под стражей.
Об этом пишет "УП" со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.
Среди арестованных:
- Правая рука организатора, отвечавшего за редакционную политику медийного блока УПЦ МП. Скорее всего, речь идет о священнике Сергее Чертилине. Он давал указания авторам публикаций, определял вектор подачи информации и контролировал контент.
- Два человека, которые отвечали за редактирование и согласование публикаций.
- Исполнитель задач, который писал статьи по заданным темам.
Кроме этого, еще десять участникам сообщено о подозрении в установленном законом порядке. В настоящее время они находятся за пределами страны, поэтому их объявили в розыск.
"Этим фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей будут избираться заочно", — подытожили в сообщении.
Ранее на Буковине священники УПЦ МП отказались молиться на похоронах погибшего героя.
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