Работали на ФСБ: суд арестовал четырех участников "медийного блока" УПЦ МП

Фигуранты долгое время работали в пользу врага.

Соломенский районный суд избрал меры пресечения четырем участникам преступной организации, разжигавшим религиозную рознь. Их будут содержать под стражей.

Об этом пишет "УП" со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.

Среди арестованных:

Правая рука организатора, отвечавшего за редакционную политику медийного блока УПЦ МП. Скорее всего, речь идет о священнике Сергее Чертилине. Он давал указания авторам публикаций, определял вектор подачи информации и контролировал контент.

Два человека, которые отвечали за редактирование и согласование публикаций.

Исполнитель задач, который писал статьи по заданным темам.

Кроме этого, еще десять участникам сообщено о подозрении в установленном законом порядке. В настоящее время они находятся за пределами страны, поэтому их объявили в розыск.

"Этим фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей будут избираться заочно", — подытожили в сообщении.

Ранее на Буковине священники УПЦ МП отказались молиться на похоронах погибшего героя.

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