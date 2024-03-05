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Комитет ВР поддержал законопроект "о запрете УПЦ МП"

Комитет ВР поддержал законопроект "о запрете УПЦ МП"

Глава УПЦ МП Онуфрий / Фото: пресс-служба УПЦ МП

Законопроект предусматривает запрет деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых расположен в государстве-агрессоре. И хотя в нем конкретно не упоминается УПЦ МП, этот документ может прекратить или ограничить ее деятельность.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией.

Об этом сообщили заместитель главы Комитета Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа") в комментарии "РБК-Украина" и член Комитета, нардеп Владимир Вятрович у себя в Facebook.

По словам Кравчук, Комитет закончил рассмотрение поправок ко второму чтению к законопроекту №8371 о запрете в Украине религиозных организаций, связанных со страной-агрессором.

Вятрович добавил, что этот документ должен "положить конец деятельности российской церкви в Украине".

По его словам, текст законопроекта стал "гораздо сильнее" по сравнению с поддержанным за основу правительственным вариантом.

"Российская православная церковь (УПЦ МП. – Ред.) должна быть запрещена законом, а деятельность всех религиозных организаций, аффилированных с ней, будет прекращаться по четкой процедуре, которая будет включать исследования, предписание о выполнении закона и судебный запрет", – говорит нардеп.

Что предполагает документ

Вятрович уточнил, что УПЦ МП и другие конфессии, связанные с РФ, не смогут использовать государственное и коммунальное имущество, а переход общин УПЦ МП к ПЦУ будет значительно упрощен.

"Теперь – решение за Верховной Радой. Надеюсь, у коллег хватит политической воли без промедлений принять этот важный закон", – подытожил он.

Напомним, 19 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций".

Он предусматривает запрет деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых находится в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

В УПЦ МП выступили против законопроекта, заявив, что он нарушает Европейскую конвенцию по правам человека и Конституцию Украины. УПЦ МП продолжает убеждать, что разорвала связи с Москвой и теперь ее руководящий центр якобы расположен в Киеве, поэтому этот законопроект не имеет к ней никакого отношения.

В мае 2022 года в киевском монастыре в Феофании УПЦ МП даже собралась на Собор, на котором заявила о якобы разрыве с РПЦ. В то же время Онуфрий не стал официально объявлять автокефалию (независимость).

Глава ПЦУ митрополит Епифаний объяснил, в чем заключается "хитрость" таких заявлений. По его словам, де-факто связь УПЦ МП с Москвой остается, а де-юре УПЦ МП хочет избежать исполнения этого закона.

А осенью прошлого года в ООН заявили, что украинские правоохранители якобы не принимают меры по защите верующих УПЦ МП. Также стало известно, что УПЦ МП наняла на работу лоббиста в США, которому платит $1400 в час, чтобы продвигать свои интересы.

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