Гуменюк сказала, подлежит ли ремонту корабль РФ "Сергей Котов"

Патрульный корабль "Сергей Котов", который атаковала Украина, не будет ремонтироваться. Это серьезный удар по РФ, потому что агрессор рассчитывал на это судно.

Об этом сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Киев24".

Гуменюк говорит, "залатать" дыры, вызванные попаданием, не удастся. И это несмотря на то, что судно достаточно ново.

"По предварительным оценкам специалистов, латать там понапрасну и наверняка уже никто не будет. Хотя корабль достаточно новый. Он был включен в состав Черноморского флота РФ 30 июля 2022 года, то есть уже во время полномасштабного вторжения. Враг продолжал пополнять свои ресурсы", — отмечает он. Гуменюк.

Россия очень рассчитывала на корабль, говорит спикера, ведь он оснащен достаточно современными системами зенитно-ракетной защиты.

"Этот корабль должен был выполнять функции охраны и обороны пунктов базирования или каких-либо важных объектов", – резюмировала Наталья Гуменюк.

Ранее в ГУР подтвердили уничтожение российского корабля "Сергей Котов".

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