Гуменюк сказала, чи підлягає ремонту корабель РФ "Сергей Котов"

Патрульний корабель "Сергей Котов", який атакувала Україна, не підлягатиме ремонту. Це серйозний удар по РФ, бо агресор розраховував на це судно.

Про це сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу "Київ24".

Гуменюк каже, "залатати" дірки, спричинені влученням, не вдасться. І це попри те, що судно є досить новим.

"За попередніми оцінками спеціалістів, латати там даремно і напевно вже ніхто не буде. Хоча корабель досить новий. Він був включений до складу Чорноморського флоту РФ 30 липня 2022 року, тобто вже під час повномасштабного вторгнення. Ворог продовжував поповнювати свої ресурси", – зазначає Гуменюк.

Росія дуже розраховувала на корабель, каже речниця, адже він оснащений досить сучасними системами зенітно-ракетного захисту.

"Цей корабель мав виконувати функції охорони та оборони пунктів базування або якихось важливих об’єктів", – резюмувала Наталія Гуменюк.

Раніше у ГУР підтвердили знищення російського корабля "Сергей Котов".

Читайте також: