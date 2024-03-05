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Комітет ВР підтримав законопроєкт "про заборону УПЦ МП"

Комітет ВР підтримав законопроєкт "про заборону УПЦ МП"

Очільник УПЦ МП Онуфрій / Фото: прес-служба УПЦ МП

Законопроєкт передбачає заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у державі-агресорці. І хоча в ньому конкретно не згадується УПЦ МП, цей документ може припинити або значно обмежити її діяльність.

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з Росією.

Про це повідомили заступниця голови Комітету Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") у коментарі "РБК-Україна" і член Комітету, нардеп Володимир В'ятрович у себе в Facebook.

За словами Кравчук, Комітет закінчив розгляд правок до другого читання до законопроєкту №8371 про заборону в Україні релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресоркою.

В'ятрович додав, що цей документ має "покласти край діяльності російської церкви в Україні".

За його словами, текст законопроєкту став "значно сильнішим" порівняно з підтриманим за основу урядовим варіантом.

"Російська православна церква (УПЦ МП. – Ред.) має бути заборонена законом, а діяльність усіх релігійних організацій, які є афілійованими з нею, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону", – каже нардеп.

Що передбачає документ

В'ятрович уточнив, що УПЦ МП та інші конфесії, пов'язані з РФ, не зможуть використовувати державне і комунальне майно, а перехід громад УПЦ МП до ПЦУ буде значно спрощено.

"Тепер – рішення за Верховною Радою. Сподіваюся, у колег вистачить політичної волі без зволікань ухвалити цей важливий закон", – підсумував він.

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону № 8371 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій".

Він передбачає заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у державі, що здійснює збройну агресію проти України.

В УПЦ МП виступили проти законопроєкту, заявивши, що він порушує Європейську конвенцію з прав людини та Конституцію України. УПЦ МП продовжує переконувати, що розірвала зв'язки з Москвою і тепер її керівний центр нібито розташований у Києві, тому цей законопроєкт не має до неї жодного відношення.

У травні 2022 року року в київському монастирі у Феофанії УПЦ МП навіть зібралася на Собор, на якому заявила про нібито розрив із РПЦ. Водночас Онуфрій не став офіційно оголошувати автокефалію (незалежність).

Глава ПЦУ митрополит Епіфаній пояснив, у чому полягає "хитрість" таких заяв. За його словами, де-факто зв'язок УПЦ МП із Москвою залишається, а де-юре УПЦ МП хоче уникнути виконання цього закону.

Натомість восени минулого року в ООН заявили, що українські правоохоронці нібито не вживають заходів щодо захисту вірян УПЦ МП. Також стало відомо, що УПЦ МП найняла на роботу лобіста у США, якому платить $1400 за годину, щоб просувати свої інтереси.

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