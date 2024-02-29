СБУ оголосила підозру митрополиту УПЦ МП у Сумах: що він накоїв

Клірик ображав релігійні почуття вірян інших конфесій і не лише.

Служба безпеки України висловила підозру керівнику Сумської єпархії УПЦ (МП), який закликав вірян до релігійної ненависті.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Зазначається, що митрополит причетний до розпалювання міжконфесійної ненависті в Україні.

За даними слідства, клірик ображав релігійні почуття вірян інших конфесій під час своїх проповідей та у відеозаписах на своїх сторінках у соцмережах.

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Таким чином його дії сформували передумови до міжконфесійної ворожнечі в нашій державі.

На підставі отриманих доказів йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань).



Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Додамо, Служба безпеки України викрила зрадницю, яка наводила російські ракети на Харків і чекала на захоплення міста.

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