Окремим військовим безпідставно виплатили 186,6 млн грн – Міноборони

У військових частинах Київської, Житомирської, Хмельницької та Полтавської областей окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду. Цей факт виявили аудитори Міністерства оборони.

У повідомленні МО зазначили, що фактично низка військових перебувала в пунктах постійної дислокації та виконувала функціональні обов'язки, не пов'язані з бойовими діями. Водночас вони отримували "бойові" доплати.

Загалом таких порушень встановили на загальну суму 186,6 мільйона гривень.

"За рішеннями Міністра оборони України, усі матеріали аудитів передано до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони виявили схему, за допомогою якої можна було б обікрасти українців на мільярди. Таку приголомшливу заяву 14 лютого зробили в Національному антикорупційному бюро. Розслідувачі запевняють, що в системі закупівель Міністерства оборони існувала лазівка, яка створила величезні корупційні ризики.

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