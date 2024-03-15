Працювали на ФСБ: суд арештував чотирьох учасників "медійного блоку" УПЦ МП

Фігуранти тривалий час працювали на користь ворога.

Солом'янський районний суд обрав запобіжні заходи чотирьом учасникам злочинної організації, які розпалювали релігійну ворожнечу. Їх триматимуть під вартою.

Про це пише "УП" із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

Серед арештованих:

Права рука організатора, який відповідав за редакційну політику медійного блоку УПЦ МП. Найімовірніше, йдеться про священника Сергій Чертиліна. Він давав вказівки авторам публікацій, визначав вектор подачі інформації та контролював контент.

Двоє осіб, які відповідали за редагування та погодження публікацій.

Виконавець завдань, який писав статті на задані теми.

Крім цього, ще десятьом учасникам повідомлено про підозру у встановленому законом порядку. Наразі вони перебувають за межами країни, тож їх оголосили в розшук.

"Цим фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою обиратимуться заочно", - підсумували у повідомленні.

Ранше на Буковині священники УПЦ МП відмовилися молитися на похороні загиблого героя.

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