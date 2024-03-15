Настя Каменських у бомбосховищі в Кременчуці дала імпровізований концерт

Артистка з глядачами спустилася до укриття під час повітряної тривоги.

Українська співачка Настя Каменських влаштувала імпровізований виступ у бомбосховищі у Кременчуці.

14 березня артистка давала концерт у місті в рамках свого туру "Я – Україна". Але через повітряну тривогу виступ довелося зупинити. Вся команда разом з глядачами спустилася до укриття і продовжила концерт в безпечному місці.

Під оплески глядачів, які задавали ритм, Каменських виконала свої пісні спочатку акапельно, а потім – у супроводі гітариста та саксофоніста.

"Наше сьогодення – неймовірно важкий період для кожного. Але ми – українці! Разом ми подолаємо будь-які труднощі. Я впевнена у цьому! На концерті в Кременчуці я хотіла підтримати людей, подарувати хвилини щастя та радості. Але вийшло навпаки. Кожна людина в бомбосховищі стала для мене джерелом натхнення і віри, що разом ми зможемо подолати будь-які перешкоди. Слава нашим захисникам та силам ППО!" - прокоментувала співачка.

Настя Каменських влаштувала імпровізований виступ у бомбосховищі в Кременчуці

Під час другої частини туру "Я – Україна" Настя Каменських вже встигла виступити у прифронтових містах, таких як Суми, Полтава, Запоріжжя, Кам’янське, Кривий Ріг, та Дніпро. Кожен концерт відбувся з аншлагом. Співачка не лише подарувала позитивний настрій глядачам, а і провела благодійні аукціони, кошти з яких будуть спрямовані на потреби проєкту волонтерки Тати Кеплер "Птахи".

Нагадаємо, не так давно Настя Каменських розчулила неочікуваним дуетом з автором хітів Енріке Іглесіаса. Артистка представила іспанськомовний трек Con Amor Se Cura.

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