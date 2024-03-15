Зустріч трьох: лідери Німеччини, Франції та Польщі обговорять Україну

Зустріч трьох – підтримку України сьогодні обговорять лідери Німеччини, Франції та Польщі. Спільна зустріч відбудеться у Берліні. Яка програма заходу і про що говоритимуть, про це йдеться в ТСН.

Чи помирить Польща Францію та Німеччину в питанні України. Це питання обговорюють німецькі ЗМІ перед зустріччю трьох лідерів, яка відбудеться сьогодні в Берліні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц прийматиме в себе президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єра Польщі Дональда Туска.

Такий тристоронній формат має назву "Веймарський трикутник", однак за останні роки він майже не працював, а тепер став дуже актуальним через потребу узгоджувати європейську позицію в контексті російсько-української війни.

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Приблизно пообіді у відомстві канцлера чекають на Емануеля Макрона і спочатку це буде двостороння зустріч німецького та французського лідерів. Пізніше до них приєднається прем'єр Польщі Дональд Туск, який прибуде просто з Вашингтона і розмов у Білому домі. Троє лідерів дадуть спільну прес-конференцію і вже після неї проведуть перемовини.

Атмосфера напередодні зустрічі доволі напружена. Берлін та Париж майже відкрито сваряться через позицію по Україні. Раніше Емануель Макрон говорив явно у бік німецького канцлера, що в свої рішеннях не потрібно постійно керуватися страхом. Натомість Берлін закидає Парижу, що Франція пропорційно менше за Німеччину допомагає Україні фінансово.

Водночас Макрон продовжує повторювати, що для безпеки Франції потрібна поразка Росії і не можна обежувати підтримку України. А німецький канцлер вкотре наполягає на своїй відмові надати Україні далекобійні ракети TAURUS. Такі розбіжності двох потужних європейських держав ослаблюють і Україну, і Європу. Зустріч лідерів Німеччини, Франції та Польщі сьогодні – шанс ці позиції зблизити.

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Новини ТСН онлайн 12:00 15 березня. Активні бойові дії вже в Росії! Зустріч трьох.

Нагадаємо, президент Франції Макрон заявляв, що відправлення військових до України ймовірне в разі можливого прориву окупантів на Київ чи Одесу.